Suivez le maire à la découverte de l’histoire et du patrimoine de ce village viticole ! Mairie de Villespassans Villespassans

Suivez le maire à la découverte de l’histoire et du patrimoine de ce village viticole ! Mairie de Villespassans Villespassans samedi 20 septembre 2025.

Suivez le maire à la découverte de l’histoire et du patrimoine de ce village viticole ! Samedi 20 septembre, 14h00 Mairie de Villespassans Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire. RDV devant la mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Visite accompagnée du village de Villespassans

Partez à la découverte de Villespassans, charmant village typiquement viticole, situé à la transition entre la plaine et les premières garrigues du Pardailhan.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Monsieur le Maire, Jean-Christophe Petit, vous guidera à travers le cœur du village pour en dévoiler les trésors et curiosités.

Mairie de Villespassans 5 rue du 25 Août 1944, 34360 Villespassans Villespassans 34360 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 38 04 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mairiedevillespassans@wanadoo.fr »}] Villespassans est un petit village du sud de la France, situé dans le département de l’Hérault en région Languedoc-Roussillon.

Cette visite accompagnée vous permettra de découvrir ce charmant petit village typiquement viticole, qui marque la transition entre la plaine et les premières garrigues du Pardailhan.

© Melkan Bassil