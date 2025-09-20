Suivez le parcours de l’Orbandale à Chalon-sur-Saône Office de tourisme Chalon-sur-Saône

Suivez le parcours de l’Orbandale à Chalon-sur-Saône 20 et 21 septembre Office de tourisme Saône-et-Loire

Circuit en autonomie avec le plan guide | Possibilité de visite audioguidée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir le parcours de l’Orbandale, circuit de découverte touristique du centre-ville de Chalon-Sur-Saône, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Un fléchage sur 2 750 m vous permettra de découvrir 35 points d’intérêt historiques à partir de l’Office de tourisme où un plan guide sera disponible.

Office de tourisme 4 place du Port Villiers, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

© Chalon tourisme