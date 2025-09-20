Suivez le parcours de l’Orbidule à Chalon-sur-Saône Office de tourisme Chalon-sur-Saône

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Office de tourisme de Chalon-sur-Saône organise un circuit de découverte touristique du centre-ville, véritable jeu de piste pour les enfants de 8 à 12 ans. À travers les différents indices et à l’aide du chemin de l’Orbandale (version adulte), aide Orbidule à retrouver le vrai prénom de Nicéphore Niépce et la date à laquelle il a pris la première photographie.

Le circuit se fait en autonomie avec le plan guide.

Office de tourisme 4 place du Port Villiers, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

