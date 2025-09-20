Suivez les guides ! Découvrez le quartier du Palais à Créteil Rdv de départ Suivez les guides à Créteil Créteil

Suivez les guides ! Découvrez le quartier du Palais à Créteil Samedi 20 septembre, 10h00 Rdv de départ Suivez les guides à Créteil Val-de-Marne

Gratuit (sur réservation)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Cette visite du quartier du Palais, aussi appelé quartier des Choux, construit par l’architecte Gérard Grandval dans les années 70, sera menée par des habitants du quartier qui ont été formés à l’architecture durant une dizaine d’ateliers avec des architectes du CAUE.

Le parcours débutera à l’entrée du quartier, sur l’esplanade de la faculté, et prendra fin devant l’école Charles Péguy.Les guides auront à cœur de vous faire découvrir des endroits qu’ils connaissent et pratiquent personnellement depuis des années. Ils vous transmettront leur regard sur l’architecture si particulière du quartier des Choux, avec ses balcons en pétales de fleur et ses rues arrondies, mais aussi leur regard d’habitant.

Le projet « Suivez les Guides » à Créteil est porté par L’apes pour le compte de ses adhérents, in’li, in’li Pm et Seqens, filiales du groupe Action Logement. En partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne.

En savoir plus :

https://www.apes-dsu.fr/post/suivez-le-guide-dispositif-de-médiation-architecturale-avec-les-caue

https://www.apes-dsu.fr/suivez-les-guides-creteil

Rdv de départ Suivez les guides à Créteil 2 rue Ambroise Paré 94000 Créteil Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France

©Elias Jdaa/L’apes