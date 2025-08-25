Suivez les Mondiaux de badminton au Westfield Forum des Halles ! Westfield Forum des Halles Paris

En parallèle des Mondiaux de badminton se tenant à l’Adidas Arena (18e), le Westfield Forum des Halles (Centre) devient l’autre épicentre de la discipline dans la capitale ! La raison ? La Fédération française de Badminton y installe, le temps de la compétition, une grande fanzone. Diffusion de matchs, animations, rencontres avec les joueurs français… Le programme (entièrement gratuit) s’annonce chargé.

Programme Terrasse (niveau -1)

Les 25, 26 et 27 août

10 h – 20 h : animations ludiques, jeux et show.

Le 31 août

13 h 30 – 15 h 30 : présence des membres de l’Équipe de France.

Programme Patio (niveau -3)

Le 31 août

10 h – 13 h : diffusion des moments forts des Championnats du monde

13 h – 20 h : diffusion des finales des Championnats du monde.

13 h 30 – 15 h 30 : présence des membres de l’Équipe de France.

Westfield Forum des Halles 101 porte Berger 75001 Paris

https://www.ffbad.org/