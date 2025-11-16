Suivez-Moi Jeune Homme Aude Husson Patru, Jean-Jacques Parquier, Claire Simonet Théâtre Piccolo Chalon-sur-Saône
Suivez-Moi Jeune Homme Aude Husson Patru, Jean-Jacques Parquier, Claire Simonet Théâtre Piccolo Chalon-sur-Saône dimanche 16 novembre 2025.
Suivez-Moi Jeune Homme Aude Husson Patru, Jean-Jacques Parquier, Claire Simonet
Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Ce tour de chant théâtralisé s’articule autour d’extraits satyriques, malicieux, tendres et parfois impertinents, tirés d’un ouvrage pseudo biographique « Les Coulisses du Café-Concert Yvette Guimbarde par Cahin Caha » publié en 1893. Le « Suivez-Moi Jeune Homme » était le nom attribué à un long ruban, très en vogue au tournant du XXe siècle, qui ornait la taille ou le chapeau des jeunes filles. Observé au prisme de chansons écrites et composées entre 1870 et 1950, l’univers de la mode et des petites mains qui la font révèle avec vivacité et précision tout un pan d’histoire de la condition féminine. .
Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr
English : Suivez-Moi Jeune Homme Aude Husson Patru, Jean-Jacques Parquier, Claire Simonet
German : Suivez-Moi Jeune Homme Aude Husson Patru, Jean-Jacques Parquier, Claire Simonet
Italiano :
Espanol :
L’événement Suivez-Moi Jeune Homme Aude Husson Patru, Jean-Jacques Parquier, Claire Simonet Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-23 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I