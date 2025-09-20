Suivez un des guides du phare d’Eckmühl pour une visite exceptionnelle ! Phare d’Eckmühl Penmarch

Groupes limités à 20 personnes

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Suivez un des guides pour une visite exceptionnelle !

Du pied du phare jusqu’au chemin de ronde en passant par la salle d’honneur, un membre de l’équipe vous accompagnera pour vous dévoiler la richesse des détails architecturaux, l’histoire passionnante et les petites anecdotes de cette sentinelle des mers.

Phare d’Eckmühl Rue du Phare 29760 Penmarc’h Penmarch 29760 Finistère Bretagne 06 07 21 37 34 http://www.penmarch.fr https://www.facebook.com/Phares-de-Penmarch-586561648053532/;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA29000465 [{« type »: « phone », « value »: « 02.98.82.37.99 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

