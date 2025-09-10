Suivi des Criquets et Sauterelles Maison Paris Nature Paris

Suivi des Criquets et Sauterelles Maison Paris Nature Paris mercredi 10 septembre 2025.

Rendez-vous devant l’entrée principale de l’Arborétum de Paris

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

[Sortie]

Septembre est la dernière période d’activité des criquets et sauterelles sous leur forme adulte. Grâce à la méthode d’Attrapé-Relâché à l’aide de filets, venez découvrir les Orthoptères présents à Paris. Prêt de filets sur place.
Le mercredi 10 septembre 2025
de 14h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
