Suivis participatifs de chauves-souris en octobre Projet Rest-Chir’Eau Parking du Sambuc Arles

Suivis participatifs de chauves-souris en octobre Projet Rest-Chir’Eau

Jeudi 9 octobre 2025 de 17h30 à 22h.

Lundi 13 octobre 2025 de 17h30 à 22h.

Jeudi 16 octobre 2025 de 17h30 à 22h.

Lundi 20 octobre 2025 de 17h30 à 22h.

Jeudi 23 octobre 2025 de 17h30 à 22h. Parking du Sambuc Le Sambuc Arles Bouches-du-Rhône

Des sessions de comptages crépusculaires de chauves-souris sont organisés du 09 au 23 octobre dans le cadre d’un projet scientifique porté par la Tour du Valat. Aidez-nous à comprendre où et comment nos chauves-souris camarguaises se déplacent !

Participez à des comptages de chauves-souris en Camargue!



Du 09 au 23 octobre, des sessions de comptages de chauves-souris au crépuscule sont organisées dans le cadre du projet Rest-Chir’eau, porté par la Tour du Valat.

Ces suivis se font de manière participative et nous vous invitons à y prendre part en tant que bénévole ! L’objectif ? Mieux connaître les déplacements des chauves-souris de leurs gîtes à leurs zones de chasse, sur la zone de l’ancien Bras de Fer du Rhône, afin de mieux évaluer les continuités écologiques de ce secteur. En remerciement de votre implication, vous repartirez avec un pin’s du projet Rest-Chir’Eau !

Le départ se fera au Sambuc (13200, Arles). Une fois sur les lieux des suivis, le protocole de suivi en lui-même durera 2h maximum. Prévoir 3h/3h30 en tout. Ces sessions sont ouvertes aux adultes ainsi qu’aux enfants de plus de 14 ans accompagnés d’un adulte. Plus d’informations sur www.tourduvalat.org. .

Parking du Sambuc Le Sambuc Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur restchireau@tourduvalat.org

English :

Twilight bat counting sessions are being organized from October 09 to 23 as part of a scientific project run by Tour du Valat. Help us understand where and how our Camargue bats move!

German :

Im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts, das von der Tour du Valat getragen wird, werden vom 09. bis 23. Oktober Dämmerungszählungen von Fledermäusen durchgeführt. Helfen Sie uns zu verstehen, wo und wie sich unsere Fledermäuse in der Camargue bewegen!

Italiano :

Dal 09 al 23 ottobre sono state organizzate sessioni di conteggio dei pipistrelli al crepuscolo nell’ambito di un progetto scientifico gestito dalla Tour du Valat. Aiutateci a capire dove e come si muovono i pipistrelli della Camargue!

Espanol :

Del 9 al 23 de octubre se organizan sesiones crepusculares de recuento de murciélagos en el marco de un proyecto científico de la Tour du Valat. Ayúdenos a saber dónde y cómo se mueven nuestros murciélagos de Camarga.

