Sulku et Sulki ont des conversations intelligentes, Pièce de théatre de Jean-Michel RIBES Chez Paulette Réauville samedi 20 septembre 2025.

Chez Paulette 30 Route d'Allan Réauville

Début : 2025-09-20 21:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Rescapés de la pièce Musée haut, musée bas, Sulki et Sulku sont des œuvres d’art vivantes qui, tels les guides d’un musée vide, ont des “conversations intelligentes”. Leur flegme reste imperturbable malgré la loufoquerie de leurs conversations.

Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationdubourg@gmail.com

English :

Survivors of the play Musée haut, musée bas, Sulki and Sulku are living works of art who, like guides in an empty museum, have « intelligent conversations ». Their phlegm remains unruffled despite the zaniness of their conversations.

German :

Sulki und Sulku sind lebende Kunstwerke, die wie die Führer eines leeren Museums « intelligente Gespräche » führen. Sie sind die Überlebenden des Stücks « Musée haut, musée bas ». Ihr Phlegma bleibt trotz der Skurrilität ihrer Gespräche unerschütterlich.

Italiano :

Sopravvissuti allo spettacolo Musée haut, musée bas, Sulki e Sulku sono opere d’arte viventi che, come guide in un museo vuoto, hanno « conversazioni intelligenti ». La loro flemma rimane intatta nonostante l’allegria delle loro conversazioni.

Espanol :

Supervivientes de la obra Musée haut, musée bas, Sulki y Sulku son obras de arte vivientes que, como guías en un museo vacío, mantienen « conversaciones inteligentes ». Su flema permanece imperturbable a pesar de lo alocado de sus conversaciones.

