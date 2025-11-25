Sulky à pédales Place St Pierre Orthez

Sulky à pédales

Sulky à pédales Place St Pierre Orthez mercredi 24 décembre 2025.

Sulky à pédales

Place St Pierre Parvis de l’Eglise Saint-Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24

Date(s) :
2025-12-24

Le Sulky est un char à pédales tiré par un cheval en bois. Une activité rétro que les enfants adorent…   .

Place St Pierre Parvis de l’Eglise Saint-Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83 

English : Sulky à pédales

German : Sulky à pédales

Italiano :

Espanol : Sulky à pédales

L’événement Sulky à pédales Orthez a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Coeur de Béarn