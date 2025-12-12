Sullivan Coredo Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris
Sullivan Coredo explore son folklore post mortem en chantant les textes qu’un corbeau lui a transmis par la pensée alors qu’il n’était encore qu’un enfant. S’accompagnant d’une guitare, d’un accordéon diatonique ou de synthétiseurs, ses concerts ressemblent à de très prétentieux cours de poésie, sa musique laisse indifférent mais elle offre des séquelles merveilleuses à ceux qui offrent à leurs âmes, les blessures du beau.
Répéthèque avec Sullivan Coredo qui va nous présenter son folklore electro pop corbeau
Le samedi 10 janvier 2026
de 18h00 à 19h20
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.
Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris
+33156817292 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/