Sullivan Fortner New Morning Paris

Sullivan Fortner est unanimement célébré par ses pairs comme l’un des plus brillants pianistes et compositeurs de sa génération. Sa carrière est pavée de collaborations et d’associations créatives avec des artistes majeurs du jazz américain tels que : Wynton Marsalis, Diane Reeves, John Scofield, Ambrose Akinmusire, Dee Dee Bridgewater, Kassa Overall, Nicholas Payton, Billy Hart, Gary Bartz, Chief Xian aTunde Adjuah et Cécile McLorin Salvant ou le regretté Roy Hargrove dont il fut le compagnon de route pendant quelques années. Chacune de ces associations créatives met en lumière la polyvalence de cet artiste qui explore chaque fois de nouvelles facettes de son univers musical tout en parvenant à sublimer la voix ou le jeu de l’artiste qu’il accompagne. Un musicien en perpétuelle évolution qui ne cesse de se renouveler avec singularité.

Révélé voici une dizaine d’années dans l’orbite de la chanteuse Cécile McLorin Salvant, Sullivan Fortner s’est rapidement imposé comme le pianiste le plus doué de sa génération.

Le mercredi 05 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Prix Normal : 30 EUR Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20251105-6310-sullivan-fortner-trio.html