Sullivan Fortner + Rubalcaba/De Holanda | Jazz en Tête Maison de la Culture Salle Jean Cocteau Clermont-Ferrand

Sullivan Fortner + Rubalcaba/De Holanda | Jazz en Tête
Maison de la Culture Salle Jean Cocteau 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
SULLIVAN FORTNER TRIO avec Sullivan Fortner (piano & voix), Tyrone Allen (contrebasse), Kayvon Gordon (batterie)
Maison de la Culture Salle Jean Cocteau 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 72 69 73
English :
SULLIVAN FORTNER TRIO with Sullivan Fortner (piano & vocals), Tyrone Allen (double bass), Kayvon Gordon (drums)
German :
SULLIVAN FORTNER TRIO mit Sullivan Fortner (Klavier & Stimme), Tyrone Allen (Kontrabass), Kayvon Gordon (Schlagzeug)
Italiano :
SULLIVAN FORTNER TRIO con Sullivan Fortner (pianoforte e voce), Tyrone Allen (contrabbasso), Kayvon Gordon (batteria)
Espanol :
SULLIVAN FORTNER TRIO con Sullivan Fortner (piano y voz), Tyrone Allen (contrabajo), Kayvon Gordon (batería)
