Sully au royaume des merveilles Château de Sully Sully

Sully au royaume des merveilles

Château de Sully 4 Rue du Château Sully Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Quand la parenthèse vers le monde merveilleux s’ouvre, quand les terriers imaginaires se dévoilent, quand les horloges se mettent à battre la chamade, quand le thé fume au fond des théières, c’est l’insolite et le joyeux qui vous accueille. Le Chapelier s’est réfugié au coeur du Château de Sully pour continuer sa cérémonie officielle en l’honneur d’Alice et de tous les invités que vous êtes. Prenez votre billet et en route vers un Spectacle-Promenade inédit en sa compagnie. Costumes et accessoires du Pays des Merveilles de rigueur ! .

Château de Sully 4 Rue du Château Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Sully au royaume des merveilles

L’événement Sully au royaume des merveilles Sully a été mis à jour le 2026-03-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)