Sully des fantômes Voyage-Spectacle de Thomas Volatier Château de Sully Sully

Sully des fantômes Voyage-Spectacle de Thomas Volatier

Château de Sully 4 rue du château Sully Saône-et-Loire

Tarif : 10.2 – 10.2 – 10.2 EUR

Début : 2025-10-20 16:00:00

fin : 2025-10-21 17:15:00

2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-25 2025-10-26

Animation Familiale, de 7 à 12 ans.

Qui osera venir troubler le sommeil de la vieille Demeure de Sully se le tiendra pour dire ne jamais réveiller un esprit d’autrefois qui dort…

Car en cette fin de mois d’octobre, seul le silence arpente les couloirs de la vieille bâtisse, un silence qui se joue des rayons du soleil savamment tenu à distance par les volets intérieurs fermés jusqu’au retour des beaux jours.

On raconte que certains soirs, une brume mystérieuse glisse sur les parquets et les marbres pendant que les tableaux grincent sur les murs sans que personne ne les touche. Aucun habitant de la contrée ne prendra le chemin qui mène aux grilles sans une appréhension car les ancêtres lui ont conté les frayeurs qui s’échappent des lieux une fois le soleil couché.

Alors si votre courage est bien accroché, petits esprits comme plus grands, osez pousser avec moi la porte d’entrée nous verrons bien quelle aventure hantée nous attend. Et pour ne pas se laisser surprendre par ces fantômes d’autrefois, sauter dans vos déguisements les plus effrayants pour que ce nouveau Spectacle Promenade soit encore plus frissonnant !

Que vos costumes soient à la hauteur !

Réservation indispensable ! .

Château de Sully 4 rue du château Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 09 86 info@chateaudesully.com

