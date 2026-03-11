SUMI-E FESTIVAL Tanabata Hana matsuri Palais ducal Nevers

SUMI-E FESTIVAL Tanabata Hana matsuri

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 11:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Le sumie est une technique de peinture japonaise à l’encre. Elle permet de travailler les nuances de blanc, gris et noir, une expérience à ne pas manquer grâce à Lorine qui le pratique depuis de longues années, ayant commencé lors de son séjour au Japon.

Lors de l’atelier ( 1h30) vous choisirez un motif végétal que vous reproduirez d’abord sur du papier washi sous les conseils de Lorine. Puis vous le reproduirez dans sa forme définitive sur un skishi ( sorte de cadre japonais) et vous l’emporterez chez vous en souvenir de cette journée pleine de sérénité japonaise.

Le matériel pour la réalisation est fourni. LA SEANCE DU DIMANCHE EST RESERVEE AUX EXPERIMENTES ( celles ou cuex qui ont deja fait l atelier l’an dernier ou qui pratiquent deja une forme de peinture) .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : SUMI-E FESTIVAL Tanabata Hana matsuri

L’événement SUMI-E FESTIVAL Tanabata Hana matsuri Nevers a été mis à jour le 2026-03-11 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)