SummEAT Fest 2025 Château de Crémat Nice

Le rendez-vous des meilleurs restaurateurs de France ! Conférence pour tisser des relations clés et explorer des stratégies pour relever les défis du marché.
Château de Crémat 442 chemin de Crémat Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English : SummEAT Fest 2025
The meeting place for France’s finest restaurateurs! A conference for forging key relationships and exploring strategies for tackling market challenges.
German :
Das Treffen der besten Gastronomen Frankreichs! Konferenz, um Schlüsselbeziehungen zu knüpfen und Strategien zur Bewältigung der Herausforderungen des Marktes zu erforschen.
Italiano :
Il luogo d’incontro dei migliori ristoratori francesi! Conferenza per stringere relazioni chiave ed esplorare strategie per affrontare le sfide del mercato.
Espanol :
El punto de encuentro de los mejores restauradores de Francia Conferencia para forjar relaciones clave y explorar estrategias para afrontar los retos del mercado.
