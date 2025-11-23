SummEAT Fest 2025 Château de Crémat Nice

SummEAT Fest 2025

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Le rendez-vous des meilleurs restaurateurs de France ! Conférence pour tisser des relations clés et explorer des stratégies pour relever les défis du marché.

Château de Crémat 442 chemin de Crémat Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : SummEAT Fest 2025

The meeting place for France’s finest restaurateurs! A conference for forging key relationships and exploring strategies for tackling market challenges.

German :

Das Treffen der besten Gastronomen Frankreichs! Konferenz, um Schlüsselbeziehungen zu knüpfen und Strategien zur Bewältigung der Herausforderungen des Marktes zu erforschen.

Italiano :

Il luogo d’incontro dei migliori ristoratori francesi! Conferenza per stringere relazioni chiave ed esplorare strategie per affrontare le sfide del mercato.

Espanol :

El punto de encuentro de los mejores restauradores de Francia Conferencia para forjar relaciones clave y explorar estrategias para afrontar los retos del mercado.

