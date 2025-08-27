Summer Blues Initiation à la danse blues & pratique gratuite Poisson Lune Paris

Summer Blues Initiation à la danse blues & pratique gratuite Poisson Lune Paris mercredi 27 août 2025.

Soirée Blues d’Été au Poisson Lune

Au pied du Palais de la Porte Dorée

Envie de profiter d’une belle soirée d’été en plein air ? Rejoignez-nous au Poisson Lune, un bar éphémère au cadre tropical et à l’ambiance détendue, pour une soirée 100% blues !

Que vous soyez passionné·e de blues ou simple curieux·se, c’est l’occasion parfaite pour découvrir cette danse pleine d’émotion et rencontrer la chaleureuse communauté blues parisienne

__________________________________________________

PROGRAMME :

19h00 – Initiation à la danse blues avec la team Groov’it

20h00 – DJ set & début de la soirée dansante sous les étoiles

Invitez vos ami·es, vos proches, vos profs de danse (ou pas), et venez partager un moment convivial, festif et groovy

__________________________________________________

INFOS PRATIQUES :

Entrée libre et gratuite !

Poisson Lune – Esplanade du Palais de la Porte Dorée : 293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris

Métro 8 – Porte Dorée

Bus 46 – Porte Dorée

Tram T3a – Porte Dorée

Vélib’ – Station 12032 (1 place Édouard Renard)

Horaires de la terrasse : Mardi à vendredi : 16h – 00h / Samedi & dimanche : 12h – 00h

__________________________________________________

Qu’est-ce que le blues ?

La danse blues est originaire du sud des États-Unis autour du delta du Mississippi. Elle s’est d’abord développée dans la communauté noire américaine composée d’anciens esclaves.

Dansée à l’origine sur de la musique blues au début du 20ème siècle, son spectre s’est progressivement élargi. La migration des populations noires vers le nord a beaucoup fait évoluer la danse blues. Elle s’est en effet métissée dans beaucoup de grandes villes notamment dans les cabarets et clubs de jazz.

C’est aujourd’hui une danse riche en différents styles (Juke joint style, slow drag, ball room style) On peut aussi bien la danser sur du delta blues, du Chicago blues, que sur du slow jazz.

Beaucoup de danseurs évoquent son aspect intuitif voir viscéral, mais aussi sa sensualité, et la proximité physique. L’énergie de la danse blues repose sur un encrage dans le sol. C’est un caractère qu’elle tient des danses africaines qui en sont les racines. On notera aussi sa lenteur caractéristique, voire même un léger retard sur la musique.

En raison de sa grande liberté d’interprétation, il faut généralement assez peu de temps avant de pouvoir commencer à danser le blues en soirée, et à y prendre du plaisir. Beaucoup de ceux qui s’y sont lancé vous diront qu’ensuite, l’addiction ne fait que grandir.

__________________________________________________

Groov’it Dance Studio

L’école de danse Groov’it est la première école de danse spécialiste de la danse blues. Partage, plaisir, challenge : dans leurs cours comme dans leurs stages et soirées, la team Groov’it fait tout pour que la danse ne soit pas seulement une activité, mais un générateur de lien social et de créativité artistique. Aller boire un verre entre profs/élèves, créer des projets de danse ou de musique, aider des partenaires à se développer… toutes ces choses font partie du projet d’ensemble de l’école !

https://groovit-dancestudio.com/

On vous y attend nombreux pour danser, rire et profiter de l’été ensemble !

Venez vous initier et danser le blues dans un cadre idyllique !

Le mercredi 10 septembre 2025

de 19h00 à 22h30

Le mercredi 27 août 2025

de 19h00 à 22h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-27T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-11T01:30:00+02:00

Date(s) : 2025-08-27T19:00:00+02:00_2025-08-27T22:30:00+02:00;2025-09-10T19:00:00+02:00_2025-09-10T22:30:00+02:00

Poisson Lune 293 Avenue Daumesnil 75012 Paris

https://groovit-dancestudio.com/index.php/cours-debutants-danse-lindy-hop-et-blues-paris/ hello.groovit@gmail.com https://www.facebook.com/dancestudiogroovit https://www.facebook.com/dancestudiogroovit