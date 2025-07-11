SUMMER CAMP / 1 Minikino Bordeaux

SUMMER CAMP / 1 Minikino Bordeaux vendredi 11 juillet 2025.

SUMMER CAMP / 1 Vendredi 11 juillet, 17h00, 20h30 Minikino Gironde

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-11T17:00:00 – 2025-07-11T19:00:00

Fin : 2025-07-11T20:30:00 – 2025-07-11T22:30:00

Deux séances de projection sont proposées : à 17H puis à 20H30

JOYEUSES VACANCES SUR LE BASSIN

Anonyme / France / années 50 / n&b / muet / 6 min.

Un charmant film 16 mm qui respire la joie et la santé, joliment réalisé par un amateur averti en vacances avec ses ami-es, dans une cabane quelque part dans les environs du Cap Ferret, sur le Bassin d’Arcachon.

BLUE JEANS

Jacques Rozier

France / 1957 / n&b / 22 min.

Avec René Ferro, Francis de Peretti, Elisabeth Klar, Laure Coretti.

Sur la côte de Cannes, René et Francis draguent les filles en scooter. Un après-midi, ils aperçoivent sur la plage, avec deux « vieux », deux filles qu’ils avaient abordé la veille. Ils sont furieux car ils s’étaient donné « beaucoup de mal pour elles » la veille…

Comment aimer et vivre sa jeunesse quand on n’a pas d’argent ? Parfois la chance est au rendez-vous mais il suffit d’un rien, un copain avec une voiture qui vous abandonne un soir, pour que tout soit définitivement compromis… A moins de choisir des proies moins jeunes.

SUMMER SAPS

(Casse ton piano / Ah, quelle famille !)

Henry W. George

USA / 1929 / n&b / muet sonorisé / intertitres français / 20 min.

Comédie burlesque avec Lupino Lane, un grand acteur de l’âge du cinéma muet aujourd’hui bien oublié mais qui n’a rien à envier à Harold Lloyd. Lupino part en villégiature au bord de la mer avec sa famille. Le mauvais temps les contraint à rester confinés à l’hôtel, rendus à moitié fous par voisin qui passe son temps à faire des gammes au piano… Totalement frappadingue, un festival de bourre-pif qui fera rire petits et grands, et dissuadera les plus raisonnables de partir en vacances par gros temps avec toute la smala.

2ème partie expérimentale (53 min.):

WATERSMITH

Will Hindle

USA / couleur / 32 min.

Filmant sans aucune intrigue l’entrainement une équipe olympique de natation et le mouvement des corps dans le milieu aquatique, Will Hindle cisèle au travers d’un éventail complexe de techniques un monde pictural fascinant qui n’appartient qu’à lui. L’approche documentaire devient pur poème visuel.

Minikino 72 bis rue des Menuts 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://monoquini.net/ »}]

Films de saison ciné-club cinéma de poche