SUMMER CAMP / 2 Minikino Bordeaux

SUMMER CAMP / 2 Samedi 12 juillet, 17h00, 20h30 Minikino Gironde

Participation libre

Début : 2025-07-12T17:00:00 – 2025-07-12T19:00:00

Fin : 2025-07-12T20:30:00 – 2025-07-12T22:30:00

Deux séances de projection sont proposées : à 17H puis à 20H30

Projections en 16mm

UNE PARTIE DE CAMPAGNE

Jean Renoir

France / 1936 / n&b / 39 min.

D’après la nouvelle de Guy de Maupassant.

Assistants-réalisateur : Jacques Becker, Henri Cartier-Bresson, Jacques Brunius, Yves Allégret, Claude Heymann, Luchino Visconti.

Avec Sylvia Bataille, Georges Darnoux, Jacques Brunius, André Gabriello, Jane Marken

Par une torride journée d’été, la famille Dufour quitte Paris pour Bezons-sur-Seine. Monsieur Dufour, accompagné de sa femme, sa belle-mère, sa fille et son commis (et futur gendre), s’arrête dans une charmante auberge en bord de Seine. Tandis que le déjeuner sur l’herbe est dressé, deux canotiers viennent à leur rencontre. La chaleur et le vin aidant, il est décidé que Madame Dufour et sa fille, Henriette, iraient faire une promenade en Yole sur les eaux du fleuve en compagnie des deux jeunes hommes. Lorsque les bateaux quittent la rive, le ciel se charge de gris et annonce l’orage à venir…

« La scène d’amour dans l’île est l’un des moments les plus atroces et les plus beaux du cinéma universel. » André Bazin.

L’ART DE VIVRE

Edouard Berne

France / 1961 / couleur / 16 min.

Commentaire écrit et dit par Jean Giono.

Avec Jean-Pierre Aumont et Françoise Fabian.

La recherche du bonheur dans le monde moderne et la société de consommation, où la femme, muette, qui ne connait pas encore les mouvements de libération, reste paradoxalement un objet de décoration (rayonnant ici en la personne de la jeune Françoise Fabian qui se contente de sourire en écoutant frimer le tombeur de ces dames).

ÇA C’EST LA VIE

Claude Choublier

France / 1962 / n&b / 18 min.

Avec Serge Marquand et la participation de Catherine Deneuve, Juliette Mayniel et Roger Vadim.

Un bellâtre un peu bête décide de partir en vacances en 2CV à Saint-Tropez. Sur place, les filles lui tournent la tête mais, de pannes en râteaux, sa maladresse ne fait que lui jouer des tours…

