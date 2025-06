Summer Camp : Vicky R + Summer Camp All-star (Pumpkin + Tracy De Sá + Fanny Polly) + MacLarnaque + Open mic Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes 3 juillet 2025 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-03 18:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Pour la cinquième (et dernière !) année, Trempo et La.Club organisent le Summer Camp, un stage de création rap en mixité choisie. Venus de toute la France, douze stagiaires se retrouvent en studio pour travailler aux côtés d’artistes renommées et de professionnelles de la musique. Artiste phare de la scène rap, Vicky R prend part au show. Pumpkin, Tracy de Sá et Fanny Polly – rappeuses et intervenantes emblématiques du stage – se regroupent pour un « All Star » inédit ! La soirée est animée par Cle’Blue, elle se clôturera par un open mic. Dès 18h : Plateau Prun’ – Plateau radio Vicky R – Concert – Rap Summer Camp Allstars (Pumpkin, Tracy de Sá & Fanny Polly) – Concert – Rap MacLarnaque – Dj set – Hip hop, boom bap

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://trempo.com/evenement/summer-camp-vicky-r/