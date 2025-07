SUMMER CHILL #3 VILLA MINNA VINEYARD Route de Pélissanne, D17 Saint-Cannat

SUMMER CHILL #3 VILLA MINNA VINEYARD Route de Pélissanne, D17 Saint-Cannat jeudi 24 juillet 2025.

SUMMER CHILL #3

Du jeudi 24 au vendredi 25 juillet 2025 de 19h30 à 0h30. VILLA MINNA VINEYARD Route de Pélissanne, D17 Domaine Villa Minna Vineyard Route de Pelissanne CD 17, 13760 Saint-Cannat, France Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-24 19:30:00

fin : 2025-07-25 00:30:00

Date(s) :

2025-07-24

✨ SUMMER CHILL #3 by VILLA MINNA ✨

Verre de MINNA, plats FOUD, concert live, coucher de soleil & copains

Villa Minna 24/07 | 19h30-00h30

️ Sur résa gratuite vous ne payez que ce que vous consommez !

#kidsfriendly

✨ SUMMER CHILL #3 by VILLA MINNA ✨



Des soirées d’été comme on les aime

Un verre de MINNA à la main, de bons petits plats à partager signés la brigade **FOUD**, un concert live en pleine nature, quelques copains et le coucher de soleil sur les vignes



INFO

️ SUR RESERVATION uniquement https://yp.events/81145176-a259-4d69-845d…/SUMMER-CHILL-3

– La réservation est gratuite, vous ne payez que ce vous consommez

VILLA MINNA VINEYARD (entre Éguilles et Saint-Cannat)

Jeudi 24 juillet

De 19h30 à 00h30

Musique live

️ Restauration par les chefs FOUD

Vente de vin au verre ou à la bouteille

‍‍ KIDS friendly



⚠️ Les places partent vite pensez à réserver ET à nous prévenir en cas de désistement, en effet les personnes sur liste d’attente seraient ravies de récupérer vos places



On a hâte de chiller avec vous! .

VILLA MINNA VINEYARD Route de Pélissanne, D17 Domaine Villa Minna Vineyard Route de Pelissanne CD 17, 13760 Saint-Cannat, France Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 67 55 36 86 meryl@villaminna.fr

English :

? SUMMER CHILL #3 by VILLA MINNA ?

Glass of MINNA, FOUD dishes, live concert, sunset & friends

Villa Minna ? 24/07 | 19h30-00h30

? Free reservation: you only pay for what you consume!

#kidsfriendly

German :

? SUMMER CHILL #3 by VILLA MINNA ?

Ein Glas MINNA, FOUD-Gerichte, Live-Konzert, Sonnenuntergang & Kumpels

Villa Minna ? 24/07 | 19.30-00.30 Uhr ?

? Mit kostenloser Reservierung: Sie zahlen nur, was Sie konsumieren!

#kidsfriendly

Italiano :

? SUMMER CHILL #3 di VILLA MINNA ?

Bicchiere di MINNA, piatti FOUD, concerto dal vivo, tramonto & amici

Villa Minna ? 24/07 | 19h30-00h30

? Prenotazione gratuita: si paga solo quello che si usa!

#kidsfriendly

Espanol :

? SUMMER CHILL #3 by VILLA MINNA ?

Copa de MINNA, platos FOUD, concierto en vivo, puesta de sol & amigos

Villa Minna ? 24/07 | 19h30-00h30

? Reserva gratis: ¡sólo pagas por lo que usas!

#kidsfriendly

L’événement SUMMER CHILL #3 Saint-Cannat a été mis à jour le 2025-07-16 par Provence Tourisme