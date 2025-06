Summer Chill N°2 Route de Pélissanne CD 17 Saint-Cannat 10 juillet 2025 19:30

Bouches-du-Rhône

Summer Chill N°2 Jeudi 10 juillet 2025 de 19h30 à 0h30. Route de Pélissanne CD 17 Domaine Villa Minna Vineyard Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-10 19:30:00

fin : 2025-07-10 00:30:00

Date(s) :

2025-07-10

SUMMER CHILL by VILLA MINNA vin, food and musique live au cœur des vignes avec FOUD & Yann Matisse ! Ambiance festive, mange-debout, coucher de soleil & bons copains. Entrée libre sur réservation, conso sur place uniquement.

Une soirée d’été comme on les aime FOUD aux fourneaux, Yann Matisse en live, des verres de MINNA, des copains, et les vignes pour décor… Le combo parfait pour chiller jusqu’à minuit !

Ambiance estivale et festive pas de service à table classique, on se retrouve debout autour des mange-debout (1 assise pour 2, de quoi trinquer, grignoter, danser, discuter et circuler librement).



● Vente de vin au verre (5–7€) et à la bouteille (30–45€)

● Restauration payante par FOUD

● Musique live avec Yann Matisse



À très vite pour une soirée MINNA comme on les adore ! .

Route de Pélissanne CD 17 Domaine Villa Minna Vineyard

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

SUMMER CHILL by VILLA MINNA: wine, food and live music in the heart of the vineyards with FOUD & Yann Matisse! Festive atmosphere, eat-out, sunset & good friends. Admission free on reservation, drinks on site only.

German :

SUMMER CHILL by VILLA MINNA: Wein, Essen und Live-Musik im Herzen der Weinberge mit FOUD & Yann Matisse! Festliche Atmosphäre, Stehimbiss, Sonnenuntergang und gute Freunde. Freier Eintritt nach Reservierung, Getränke nur vor Ort.

Italiano :

SUMMER CHILL by VILLA MINNA: vino, cibo e musica dal vivo nel cuore dei vigneti con FOUD & Yann Matisse! Un’atmosfera di festa, mangiate, tramonti e buoni amici. Ingresso libero su prenotazione, bevande solo in loco.

Espanol :

SUMMER CHILL by VILLA MINNA: ¡vino, comida y música en directo en el corazón de los viñedos con FOUD & Yann Matisse! Ambiente festivo, comidas, puestas de sol y buenos amigos. Entrada gratuita previa reserva, bebidas sólo in situ.

