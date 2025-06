Summer Day 2025 Tonneins 28 juin 2025 07:00

Lot-et-Garonne

Summer Day 2025 En Ville Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Le graff, grosse identité à Tonneins !

Tous les deux ans les services de la mairie de Tonneins en collaboration avec la Streearterie d’Agen font vivre le Summerday !!

Le graff, grosse identité à Tonneins !

Tous les deux ans les services de la mairie de Tonneins en collaboration avec la Streearterie d’Agen font vivre le Summerday !! Le Summerday mobilise des graffeurs de tous horizons géographiques et artistiques pour sublimer les murs de la ville.

Cette année, à l’occasion de la tournée des 10 ans de la Streearterie dans les villes du Lot-et-Garonne, la municipalité reçoit les artistes de l’association afin de mettre à l’honneur leur travail et le fort partenariat qui les unit.

Il sera possible de se rafraîchir sur place avec la vente de soft assurée par la caravane Car’Am’Bar tenue par l’Espace Jeunes de l’Amicale Laïque de Tonneins. .

En Ville

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 31 63

English :

Graffiti, a big identity in Tonneins!

Every two years, Tonneins Town Hall and the Streearterie d’Agen bring Summerday to life!

German : Summer Day 2025

Graffiti, eine große Identität in Tonneins!

Alle zwei Jahre lassen die Abteilungen des Rathauses von Tonneins in Zusammenarbeit mit der Streearterie d’Agen den Summerday!!!

Italiano :

Graffiti, una grande identità a Tonneins!

Ogni due anni, il Comune di Tonneins e la Streearterie d’Agen danno vita al Summerday!

Espanol : Summer Day 2025

El grafiti, ¡una gran identidad en Tonneins!

Cada dos años, el Ayuntamiento de Tonneins y la Streearterie d’Agen dan vida al Summerday

L’événement Summer Day 2025 Tonneins a été mis à jour le 2025-06-21 par OT Val de Garonne