Bouches-du-Rhône

Summer day Dimanche 29 juin 2025 de 9h30 à 14h30. CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 route de Galice Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-29 09:30:00

fin : 2025-06-29 14:30:00

2025-06-29

Le CIAM donne rendez-vous aux aixois pour le Summer Day ! Une journée conviviale pour célébrer le début de la saison estivale en famille ou entre amis au CIAM.

Lors de cette journée estivale, le CIAM propose des ateliers de cirque pour découvrir les grandes disciplines de cirque, telles que le trapèze, tissu aérien, jonglage et fil de fer. Des ateliers de cirque dès 4 ans permettent une première approche des arts circassiens, tandis que les plus de 12 ans peuvent s’initier au trapèze volant. Un village de foodtrucks invite à une pause gourmande. Les ateliers créatifs et la Micro-Folie, petit musée numérique interactif, complètent l’expérience d’une belle journée d’été autour des arts et de la culture. .

CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 route de Galice

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

CIAM invites Aix-en-Provence residents to Summer Day! A convivial day to celebrate the start of the summer season with family and friends at CIAM.

German :

Das CIAM lädt die Aachener zum Summer Day ein! Ein geselliger Tag, um den Beginn der Sommersaison mit der Familie oder mit Freunden im CIAM zu feiern.

Italiano :

Il CIAM invita gli abitanti di Aix-en-Provence al Summer Day! Una giornata conviviale per festeggiare l’inizio della stagione estiva con la famiglia e gli amici del CIAM.

Espanol :

¡El CIAM invita a los habitantes de Aix-en-Provence al Día del Verano! Una jornada de convivencia para celebrar el inicio de la temporada estival en familia y entre amigos en el CIAM.

L’événement Summer day Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence