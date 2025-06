Summer DJ Party Théâtre de la Mer Sainte-Maxime 19 juillet 2025 21:30

Var

Summer DJ Party Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime

Tarif : – –

Début : Samedi 2025-07-19 21:30:00

fin : 2025-07-19 01:00:00

2025-07-19

C’est le moment tant attendu les soirées DJ font leur grand retour au Théâtre de la Mer !

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

English : Summer DJ Party

It’s the moment we’ve been waiting for: DJ nights are back at the Théâtre de la Mer!



Tonight, get ready for an unforgettable experience as Dj Galingas takes to the decks to keep you dancing until the end of the night.



In the exceptional setting of the Théâtre de la Mer, let yourself be carried away by the intoxicating rhythms, electrifying beats and spellbinding melodies. Whether you’re a regular at wild parties or just looking to relax and have some fun, this promises to be a wild evening.



Gather your friends, put on your most festive outfits and get ready to rock out to the sounds of summer. The Summer DJ Party at the Théâtre de la Mer promises to be an unforgettable evening of great music, great atmosphere and memorable moments!

German : Summer DJ Party

Das ist der Moment, auf den Sie gewartet haben: Die DJ-Abende kehren ins Théâtre de la Mer zurück!

Italiano : Summer DJ Party

È il momento che stavamo aspettando: tornano le serate DJ al Théâtre de la Mer!



Questa sera, preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile: Dj Galingas salirà in cattedra per farvi ballare fino alla fine della serata.



Nell’eccezionale cornice del Théâtre de la Mer, lasciatevi trasportare dai ritmi inebrianti, dai beat elettrizzanti e dalle melodie incantate. Che siate abituali frequentatori di feste sfrenate o che vogliate semplicemente rilassarvi e divertirvi, questa promette di essere una serata scatenata.



Riunite i vostri amici, indossate i vostri abiti più festosi e preparatevi a scatenarvi al suono dell’estate. Il Summer DJ Party al Théâtre de la Mer si preannuncia come una serata indimenticabile all’insegna della grande musica, della grande atmosfera e di momenti memorabili!

Espanol : Summer DJ Party

Es el momento que estábamos esperando: ¡vuelven las noches de DJ al Théâtre de la Mer!

