Summer Festi'Vin au Domaine de Pourquery Baleyssagues 27 juin 2025 19:00

Tarif : 10 EUR

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-08-29 00:00:00

2025-06-27

Musique live ! Vin et planches à partagées ou pas… 1 verre de vin offert, tapas et planches sur place.

Au programme musical du Rock 60′-70′, Blues, musique Irlandaise, Musique 80′-90′

Réservation conseillée

376 Route du Stade

Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 16 16 09 biotilus@gmail.com

English : Summer Festi’Vin au Domaine de Pourquery

Live music! Wine and planks to share or not… 1 complimentary glass of wine, tapas and planks on site.

Musical program: Rock 60′-70′, Blues, Irish music, Music 80′-90′

Reservations recommended

German :

Live-Musik! Wein und Bretter zum Teilen oder nicht… 1 Glas Wein gratis, Tapas und Bretter vor Ort.

Auf dem musikalischen Programm stehen Rock 60′-70′, Blues, irische Musik, Musik 80′-90′

Reservierung empfohlen

Italiano :

Musica dal vivo! Vino e assi da condividere o meno… 1 bicchiere di vino in omaggio, tapas e taglieri in loco.

Il programma musicale prevede: Rock 60′-70′, Blues, Musica irlandese, Musica 80′-90′

Prenotazione consigliata

Espanol :

Música en directo Vino y tablas para compartir o no… 1 copa de vino de cortesía, tapas y tablas in situ.

En el programa musical: Rock 60′-70′, Blues, Música irlandesa, Música 80′-90′

Se recomienda reservar

