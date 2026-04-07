Zinswiller

Summer Fire Night

41 rue d’Uhrwiller Zinswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-14 03:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Niederbronn-les-Bains vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale animée par DJ Dey Mael et l’orchestre Zinseltaler !

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Niederbronn-les-Bains vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale.

Au programme un délicieux coquelet avec frites, suivi d’un dessert et d’un café, le tout dans une ambiance animée par DJ Dey Mael et l’orchestre Zinseltaler !

Venez nombreux partager un moment chaleureux et soutenir vos sapeurs-pompiers ! .

41 rue d’Uhrwiller Zinswiller 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 65 56 66 73 amicale.niederbronn@gmail.com

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English :

The Amicale des sapeurs-pompiers de Niederbronn-les-Bains invites you to a festive evening with DJ Dey Mael and the Zinseltaler band!

L’événement Summer Fire Night Zinswiller a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de l’Alsace Verte