L’Éco-Domaine La Fontaine propose un moment convivial et festif pour célébrer la venu proche de l’été! et réunir autour de 3 jours celles et ceux qui font bouger l’Ouest…

Au programme de ces 3 jours:



le vendredi 6 juin:

les entreprises. de 14h à 17h, chaque participant.e sera invité.e à pitcher 5 minutes sur le sujet « comment à notre échelle nous faisons bouger les lignes ? », sans slides, mais pour un partage entre pair.es.

L’intervention se terminera en répondant à la question « quelle est la lumière qui vous anime pour le futur? « .

Cette séance de partage sera suivie par un atelier compensation carbone.

à partir de 17h After Beach, food truck au cœur des vignes, tapas, vue mer. Entrée libre, ouvert à toutes et à tous.

le samedi 7 juin:

les permaculteurs en herbe avec nos ateliers permaculture qui seront ouverts à toutes et tous, gratuitement sur inscriptions.

10h-11h30 Découverte de la permaculture. Inscriptions

10h-11h30: Yoga avec Timothée. Inscriptions

14h-16h Apprenez à faire vos propres semis. Inscriptions

17h-18h Créez votre jardin forêt. Inscriptions



le dimanche 8 juin:

pour les épicuriens, avec un Brunch convivial en début de journée

12h-14h une Guinguette, avant l’été, entrée libre, restauration et buvette sur place.

17h-18h démonstration de danse hip-hop avec Pornic Street Session.

18h30-21h30 Guinguette festive sous les lampions avec le groupe Groovy Baby !

Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 08 08 infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

English :

Éco-Domaine La Fontaine offers a convivial and festive occasion to celebrate the approach of summer! and to bring together for 3 days all those who make the West move…

German :

Die Öko-Domäne La Fontaine lädt zu einem geselligen und festlichen Anlass ein, um den nahenden Sommer zu feiern und drei Tage lang diejenigen zu versammeln, die den Westen in Bewegung halten…

Italiano :

L’Éco-Domaine La Fontaine organizza un evento conviviale e festoso per celebrare l’avvicinarsi dell’estate e riunire per 3 giorni tutti coloro che fanno la differenza nell’Ovest della Francia…

Espanol :

Éco-Domaine La Fontaine organiza un evento amistoso y festivo para celebrar la llegada del verano y reunir durante 3 días a todos aquellos que hacen vibrar el Oeste de Francia…

