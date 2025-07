Summer Jazz Club du 03 Juillet 2025 Ferme de la Harpe Rennes

Scène ouverte pour musiciens amateurs de Jazz

Bonjour à toutes et à tous!

Ce prochain jeudi, nous commencerons nos rendez-vous du Summer Jazz Club.

Les hostilités démarrerons dès 19h30, et se dérouleront sur la scène extérieure, derrière notre jardin partagé.

Vous êtes désormais accoutumés au rituel qui rythme nos réjouissances: votre outil de Musique, quelques victuailles à griller ou réchauffer (eh oui, nous aurons un barbecue à disposition), de quoi se désaltérer, et le plus important, votre bonne humeur!!

En attendant, vous trouverez ci-dessous notre première liste estivale:

1 Mean to me (Swing) NRB2

2 C jam blues (Blues) RB2

3 Fly me to the moon (Swing) NRB1

4 Meditation (Bossa nova) RB1

5 Midnight mood (Waltz) RB1

6 In a sentimental mood (Ballad) NRB1

7 Solar (Swing) NRB1

8 Mercy, mercy, mercy (Funk) NRB1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-03T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-03T22:30:00.000+02:00

laharpe@3regards.com accueil@3regards.com 0257240040

Ferme de la Harpe , Av. Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine