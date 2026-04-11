Biarritz

Summer League Pelote basque à cesta punta

Rue Cino del Duca Biarritz Jaï Alaï Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 19:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

La Summer League à Biarritz regroupe les meilleurs joueurs mondiaux de Cesta Punta.

Spécialité la plus spectaculaire de la pelote basque, plongez dans l’univers spectaculaire de ce sport unique alliant vitesse, tradition et excellence. .

Rue Cino del Duca Biarritz Jaï Alaï Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Summer League Pelote basque à cesta punta

L’événement Summer League Pelote basque à cesta punta Biarritz a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Biarritz