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AGENDA · Vannoz

Summer mix party Vannoz

samedi 15 août 2026 · Vannoz

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Le Cheval Blanc
Ville
39300 Vannoz
Département
Jura
Tarif

Vannoz

Summer mix party

Le Cheval Blanc Vannoz Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Venez lâcher prise avec le DJ K-Rio.
Terrasse ou intérieur, planches et petite restauration.   .

Le Cheval Blanc Vannoz 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 43 05 

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English : Summer mix party

L’événement Summer mix party Vannoz a été mis à jour le 2026-08-06 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA