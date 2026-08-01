Informations pratiques

Vannoz

Summer mix party

Le Cheval Blanc Vannoz Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez lâcher prise avec le DJ K-Rio.

Terrasse ou intérieur, planches et petite restauration. .

Le Cheval Blanc Vannoz 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 43 05

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English : Summer mix party

L’événement Summer mix party Vannoz a été mis à jour le 2026-08-06 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA