AGENDA · Vannoz
Summer mix party Vannoz
samedi 15 août 2026 · Vannoz
Informations pratiques
Vannoz
Summer mix party
Le Cheval Blanc Vannoz Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez lâcher prise avec le DJ K-Rio.
Terrasse ou intérieur, planches et petite restauration. .
Le Cheval Blanc Vannoz 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 43 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Summer mix party
L’événement Summer mix party Vannoz a été mis à jour le 2026-08-06 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA