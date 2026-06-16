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Summer party au Castel Beau Site Perros-Guirec

Summer party au Castel Beau Site Perros-Guirec vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Plage de Saint-Guirec

Ville : 22700 Perros-Guirec

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Perros-Guirec

Summer party au Castel Beau Site

Plage de Saint-Guirec Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Elle est de retour… la Summer Party annuelle du Castel Beau Site !⁣

Le vendredi 10 juillet dès 19h30, venez célébrer l’été avec nous, dans un décor d’exception au bord de la mer.⁣

Au programme dîner gourmand, vins de La Chapelle Gordonne, DJ set by The French Performance & saxophone live avec Madsax.

Une soirée d’été face à la mer, entre coucher de soleil, musique live et atmosphère vibrante, qui promet de faire durer la magie jusqu’au bout de la nuit.

Réservations infos@castelbeausite.com | 02 96 91 40 87⁣   .

Plage de Saint-Guirec Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 40 87 

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English :

L’événement Summer party au Castel Beau Site Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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