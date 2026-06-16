Perros-Guirec

Summer party au Castel Beau Site

Plage de Saint-Guirec Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Elle est de retour… la Summer Party annuelle du Castel Beau Site !⁣

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Le vendredi 10 juillet dès 19h30, venez célébrer l’été avec nous, dans un décor d’exception au bord de la mer.⁣

Au programme dîner gourmand, vins de La Chapelle Gordonne, DJ set by The French Performance & saxophone live avec Madsax.

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Une soirée d’été face à la mer, entre coucher de soleil, musique live et atmosphère vibrante, qui promet de faire durer la magie jusqu’au bout de la nuit.

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Réservations infos@castelbeausite.com | 02 96 91 40 87⁣ .

Plage de Saint-Guirec Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 40 87

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English :

L’événement Summer party au Castel Beau Site Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme de Perros-Guirec