Summer party au Castel Beau Site Perros-Guirec
Summer party au Castel Beau Site Perros-Guirec vendredi 10 juillet 2026.
Perros-Guirec
Summer party au Castel Beau Site
Plage de Saint-Guirec Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Elle est de retour… la Summer Party annuelle du Castel Beau Site !
Le vendredi 10 juillet dès 19h30, venez célébrer l’été avec nous, dans un décor d’exception au bord de la mer.
Au programme dîner gourmand, vins de La Chapelle Gordonne, DJ set by The French Performance & saxophone live avec Madsax.
Une soirée d’été face à la mer, entre coucher de soleil, musique live et atmosphère vibrante, qui promet de faire durer la magie jusqu’au bout de la nuit.
Réservations infos@castelbeausite.com | 02 96 91 40 87 .
Plage de Saint-Guirec Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 40 87
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English :
L’événement Summer party au Castel Beau Site Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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