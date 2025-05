Summer Party – Cauville, 14 juin 2025 23:00, Cauville.

Calvados

Summer Party Route de Saint Lambert Cauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 23:00:00

fin : 2025-06-14 04:00:00

Date(s) :

2025-06-14

2025-06-28

2025-07-19

2025-07-26

SOIREE 100% ANNEES 80/90’S

Soirée Années 80/90’s, avec DJ SYLVAIN

GRATUIT pour les FILLES avant 23H30

Venez danser et vous éclater sur vos tubes préférés de 23h00 à 4h00.

Un fabuleux voyage dans le temps…

L’idéal pour passer une bonne soirée entre amis ou en famille dans le cadre unique du Soubock.

LET’S DANCE…

SOIREE 100% ANNEES 80/90’S

Soirée Années 80/90’s, avec DJ SYLVAIN

GRATUIT pour les FILLES avant 23H30

Venez danser et vous éclater sur vos tubes préférés de 23h00 à 4h00.

Un fabuleux voyage dans le temps…

L’idéal pour passer une bonne soirée entre amis ou en famille dans le cadre unique du Soubock.

LET’S DANCE… .

Route de Saint Lambert

Cauville 14770 Calvados Normandie

English : Summer Party

SOIRÉE 100% ANNEES 80/90?S

« 80’s/90’s party, with DJ SYLVAIN »

FREE for GIRLS before 11:30 p.m

Come and dance to your favorite hits from 11pm to 4am.

A fabulous trip back in time?

The perfect way to spend an evening with friends and family in the unique setting of the Soubock.

LET?S DANCE?

German : Summer Party

ABEND 100% 80ER/90ER JAHRE

« 80er/90er Jahre Party mit DJ SYLVAIN »

GRATIS für MÄDCHEN vor 23.30 Uhr

Tanzen Sie von 23.00 bis 4.00 Uhr zu Ihren Lieblingshits.

Eine fabelhafte Reise in die Vergangenheit?

Der ideale Ort, um einen schönen Abend mit Freunden oder der Familie in der einzigartigen Umgebung des Soubock zu verbringen.

LET?S DANCE?

Italiano :

100% FESTA ANNI 80/90

« Festa anni 80/90 con DJ SYLVAIN

GRATIS per i RAGAZZI prima delle 23.30

Venite a ballare le vostre hit preferite dalle 23.00 alle 4.00.

Un favoloso viaggio nel tempo?

Il modo perfetto per trascorrere una serata con gli amici o la famiglia nella cornice unica del Soubock.

BALLIAMO?

Espanol :

100% FIESTA 80S/90S

» Fiesta 80s/90s con DJ SYLVAIN

GRATIS para CHICAS antes de las 23.30

Ven a bailar tus éxitos favoritos de 23:00 a 04:00.

¿Un fabuloso viaje en el tiempo?

La manera perfecta de pasar una velada entre amigos o en familia en el marco incomparable del Soubock.

¿A BAILAR?

L’événement Summer Party Cauville a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Suisse Normande