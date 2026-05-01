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Summer party Ernolsheim-lès-Saverne

Summer party Ernolsheim-lès-Saverne dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Salle festive

Ville : 67330 Ernolsheim-lès-Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Ernolsheim-lès-Saverne

Summer party

Salle festive Ernolsheim-lès-Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 19:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Summer party avec DJ Nico, DJ EWAN23 & DJ MARCO.

Petite restauration.

Réservation sur hello asso.   .

Salle festive Ernolsheim-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 09 21 

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English :

L’événement Summer party Ernolsheim-lès-Saverne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région