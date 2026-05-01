Summer party Ernolsheim-lès-Saverne
Summer party Ernolsheim-lès-Saverne dimanche 24 mai 2026.
Ernolsheim-lès-Saverne
Summer party
Salle festive Ernolsheim-lès-Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 19:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Summer party avec DJ Nico, DJ EWAN23 & DJ MARCO.
Petite restauration.
Réservation sur hello asso. .
Salle festive Ernolsheim-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 09 21
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English :
L’événement Summer party Ernolsheim-lès-Saverne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région