Ernolsheim-lès-Saverne

Summer party

Salle festive Ernolsheim-lès-Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 19:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Summer party avec DJ Nico, DJ EWAN23 & DJ MARCO.

Petite restauration.

Réservation sur hello asso. .

Salle festive Ernolsheim-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 09 21

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English :

L’événement Summer party Ernolsheim-lès-Saverne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région