Summer party Hilbesheim

Summer party Hilbesheim vendredi 4 juillet 2025.

Summer party

Rue de Goerlingen- champ derrière le stade de foot Hilbesheim Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-04 2025-07-05 2025-07-06

L’association Nider Groupe organise sa summer party pour les 10 ans de son existence ! La musique avec des DJ’s, vendredi soir groupe Déclic samedi soir Elixyr.

Pour le plus grand plaisir de tous, un magnifique feu d’artifice sera tiré !

Restauration sur place. Accès à la manifestation payantAdultes

.

Rue de Goerlingen- champ derrière le stade de foot Hilbesheim 57400 Moselle Grand Est nidervillergroupe@gmail.com

English :

The Nider Groupe association is organizing its summer party to celebrate its 10th anniversary! Music: with DJ’s, Friday night: groupe Déclic Saturday night: Elixyr.

And, to everyone?s delight, there will be a magnificent fireworks display!

Catering on site. Access to the event: fee payable

German :

Der Verein Nider Groupe organisiert seine Sommerparty zum 10-jährigen Bestehen! Die Musik: mit DJs, Freitagabend: Gruppe Déclic Samstagabend Elixyr.

Zur Freude aller wird ein wunderschönes Feuerwerk abgebrannt!

Verpflegung vor Ort. Zugang zur Veranstaltung: kostenpflichtig

Italiano :

L’associazione Nider Groupe organizza la sua festa estiva per celebrare il suo 10° anniversario! La musica: con DJ, venerdì sera: gruppo Déclic sabato sera: Elixyr.

Ci sarà anche un magnifico spettacolo pirotecnico!

Ristorazione in loco. Ingresso all’evento: a pagamento

Espanol :

La asociación Nider Groupe organiza su fiesta de verano para celebrar su 10º aniversario La música: con DJs, viernes noche: grupo Déclic sábado noche: Elixyr.

También habrá un magnífico espectáculo de fuegos artificiales

Catering in situ. Entrada al evento: de pago

L’événement Summer party Hilbesheim a été mis à jour le 2025-06-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG