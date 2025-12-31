Summer party Kunheim
Summer party Kunheim samedi 4 juillet 2026.
Summer party
rue Jules Verne Kunheim Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-07-04 18:00:00
Deuxième Summer party animée par la Stadtkapelle de Burkheim et les jeunes musiciens de l’Echo du Rhin.
Ils proposeront également une petite buvette et restauration. 0 .
rue Jules Verne Kunheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 84 94 15
