Summer Party Médiathèque du Thillot Le Thillot

Summer Party

Médiathèque du Thillot 11bis avenue de Verdun Le Thillot Vosges

Samedi 2025-08-09 19:00:00

L’association Protect’Rhéa organise une summer party. Cette soirée sera animée par un DJ et le public pourra danser sur des variétés actuelles, des années 80 et sur des musiques électro. Buvette et petite restauration.Tout public

The Protect-Rhea association is organizing a summer party. The party will be hosted by a DJ, and the public will be able to dance to contemporary, 80s and electro music. Refreshment bar and snacks.

Der Verein Protect?Rhea organisiert eine Sommerparty. Der Abend wird von einem DJ moderiert und das Publikum kann zu aktueller Varietémusik, Musik der 80er Jahre und Elektro-Musik tanzen. Getränke und kleine Snacks.

L’associazione Protect?Rhéa organizza una festa estiva. La festa sarà condotta da un DJ e il pubblico potrà ballare con musica contemporanea, anni ’80 ed elettronica. Bar e snack per rifocillarsi.

La asociación Protect Rhéa organiza una fiesta de verano. La fiesta estará amenizada por un DJ, y el público podrá bailar al ritmo de música contemporánea, ochentera y electro. Bar de refrescos y aperitivos.

