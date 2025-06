Summer Party / soirée fluo Rue du Pont des Anglais Valence 4 juillet 2025 07:00

Drôme

Summer Party / soirée fluo Rue du Pont des Anglais Avenue de Provence Valence Drôme

Début : Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Accès illimité à l’espace Jump

Bonbons illimités* dont des Bubblizz Fizz en partenariat avec LUTTI; DJ

Atelier maquillage Fluo

Bracelets Fluo

Rue du Pont des Anglais Avenue de Provence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 70 18 70 53

English :

Unlimited access to the Jump area

Unlimited sweets* including Bubblizz Fizz in partnership with LUTTI; DJ

Fluo make-up workshop

Fluo wristbands

German :

Unbegrenzter Zugang zum Jump-Bereich

Unbegrenzte Süßigkeiten*, darunter Bubblizz Fizz in Zusammenarbeit mit LUTTI; DJ

Fluo-Make-up-Workshop

Fluo-Armbänder

Italiano :

Accesso illimitato all’area Jump

Dolci illimitati* tra cui Bubblizz Fizz in collaborazione con LUTTI; DJ

Laboratorio di trucco fluo

Braccialetti Fluo

Espanol :

Acceso ilimitado a la zona de saltos

Dulces ilimitados*, incluido Bubblizz Fizz en colaboración con LUTTI; DJ

Taller de maquillaje Fluo

Pulseras Fluo

