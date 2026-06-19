Vitry-en-Charollais

SUMMER PARTY

Bull’in Charolais Vitry-en-Charollais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le Bull’in Charolais vous donne rendez-vous pour sa SUMMER PARTY, une soirée placée sous le signe de la fête, de la convivialité et de l’ambiance estivale !

Pour l’occasion, plongez dans un décor inspiré des vacances avec une atmosphère plage et été qui vous transportera le temps d’une soirée. Tout au long de l’événement, DJ VALERIO sera aux platines pour vous faire danser et profiter des meilleurs sons du moment dans une ambiance festive et chaleureuse.

Profitez également de notre grande terrasse extérieure aménagée en espace chill, idéale pour se détendre entre amis, savourer un verre et profiter des douces soirées d’été dans une ambiance décontractée. Entre musique, échanges et esprit vacances, cette terrasse deviendra le lieu parfait pour faire une pause entre deux parties de bowling ou simplement profiter de la soirée.

Un cocktail exclusif spécialement créé pour la Summer Party sera proposé au bar afin de prolonger l’esprit vacances et apporter une touche de fraîcheur à votre soirée. Que vous soyez entre amis, en famille ou simplement à la recherche d’une sortie originale, cette soirée est l’occasion idéale de partager un moment de détente et de bonne humeur.

Pour encore plus d’immersion, un dress code été est conseillé chemises colorées, tenues tropicales, lunettes de soleil ou accessoires estivaux, laissez parler votre créativité et venez célébrer l’été dans une ambiance festive et décontractée! .

Bull’in Charolais Vitry-en-Charollais 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 60 00 99 bullin.commercial@gmail.com

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English : SUMMER PARTY

L’événement SUMMER PARTY Vitry-en-Charollais a été mis à jour le 2026-06-19 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III