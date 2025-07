Summer Tieks Roubaix

2 rue Pierre Motte Roubaix Nord

Début : 2025-07-18 14:00:00

fin : 2025-07-18 18:00:00

2025-07-18 2025-07-19

Summer Tieks, ça sent l’été dans ton quartier !

Les 18 et 19 juillet, le parvis de la Médiathèque La Grand-Plage devient le terrain de jeu des arts urbains et de la créativité partagée. Pendant deux jours, enfants, ados et familles sont invités à participer gratuitement à une série d’ateliers artistiques animés par des artistes passionné·es et engagé·es.

Au programme

Street art avec Nébuleuz fresque collective, collage, moulage et peinture, guidé·es par l’univers coloré de cette artiste roubaisienne membre du collectif Renart.

Cirque, jongle et monocycle avec Les Racont’Art un atelier intergénérationnel mené dans une ambiance conviviale et ponctué d’interludes artistiques.

Beatbox et MAO avec Black Adopo découvrez les percussions vocales puis passez à la production musicale avec des ateliers de MAO (musique assistée par ordinateur) ouverts à tous les niveaux.

Rendez-vous les vendredi 18 et samedi 19 juillet de 14h à 18h sur le parvis de la Médiathèque La Grand-Plage à Roubaix.

️ Gratuit à partir de 6 ans

Inscriptions conseillées [actionsculturelles@caveauxpoetes.com](mailto:actionsculturelles@caveauxpoetes.com) .

actionsculturelles@caveauxpoetes.com

