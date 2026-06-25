Summer Tour 2026 Voiles et Galets d’Etretat Étretat

Étretat

Summer Tour 2026

Voiles et Galets d’Etretat 17 Rue Adolphe Boissaye Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Les clubs de voile de Seine-Maritime et de l’Eure lancent la première édition du “Summer Tour” , en collaboration avec le Comité Départemental de Voile de l’Eure et la Ligue de Voile de Normandie.

Le Summer Tour est un parcours itinérant, en 5 étapes, conçu pour faire découvrir la voile aux familles à travers un mini “road-trip”. Le parcours débute le 1 juillet 2026 au Club de Voile de Saint-Aubin-Elbeuf (CVSAE). Quoi de mieux que de s’initier à la pratique de la voile tout en explorant les richesses naturelles et les différents plans d’eau Seinomarins et Eurois ?

Un événement estival ouvert à tous

Du 1er juillet au 9 septembre, petits et grands sont invités à participer à des journées d’initiations à la voile gratuites (à l’exception de la journée organisée par Voiles et Galets d’Etretat), accessibles à tous les âges et à tous les niveaux. Aucune expérience préalable n’est nécessaire.

Au programme

Initiations à la pratique de la voile ;

Découverte des spots de Seine-Maritime et de l’Eure ;

Activités de pleine nature pour toute la famille ;

Rencontres avec les clubs et les passionnés du territoire ;

Découverte des différentes disciplines nautiques.

Les lieux à découvrir cet été

Plusieurs clubs normands se sont associés à cette édition inédite

Club de Voile de Saint-Aubin-Elbeuf 1er juillet Sur la base de loisirs

YCRouen76 04 et 05 juillet Devant le bâtiment de la Métropole de Rouen

Voiles et Galets d’Etretat 8 août Au club de voile

Yacht Club de Vernon 5 septembre Au club de voile

Sensation Large 9 septembre Au club de voile

Une occasion unique de prendre le large

Le “Summer Tour” a pour ambition de rendre la voile accessible au plus grand nombre et de faire découvrir les

activités nautiques dans un cadre convivial et familial.

C’est gratuit, ouvert à tous et sans réservation. .

Voiles et Galets d’Etretat 17 Rue Adolphe Boissaye Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie voilesetgalets@icloud.com

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English : Summer Tour 2026

L’événement Summer Tour 2026 Étretat a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie