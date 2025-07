Summer Tour Basket 3×3 2025 Vieux-Boucau-les-Bains

Summer Tour Basket 3×3 2025 Vieux-Boucau-les-Bains vendredi 25 juillet 2025.

Summer Tour Basket 3×3 2025

Parking de l’Estacade Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-27

2025-07-25

Cette année encore, la tournée des plages du Beach Tour 3×3 Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes fait escale à Vieux-Boucau.

Parking de l’Estacade Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine 3×3@naqbasket.fr

English : Summer Tour Basket 3×3 2025

Once again this year, the Beach Tour 3×3 Caisse d?Épargne Aquitaine Poitou-Charentes stops off at Vieux-Boucau.

German : Summer Tour Basket 3×3 2025

Auch in diesem Jahr macht die Strandtour der Beach Tour 3×3 Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes in Vieux-Boucau Station.

Italiano :

Anche quest’anno, il Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes 3×3 Beach Tour farà tappa a Vieux-Boucau.

Espanol : Summer Tour Basket 3×3 2025

Un año más, el Tour de Playa 3×3 Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes hará escala en Vieux-Boucau.

