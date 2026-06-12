Pecquencourt

Summer Tour Les Comédies Musicales

Place du Général de Gaulle Pecquencourt Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le Summer Tour 2026 des comédies musicales débarque à Pecquencourt le samedi 29 août sur la Place du Général de Gaulle pour un concert événement !

La Ville de Pecquencourt vous donne rendez-vous le samedi 29 août dès 20h sur la Place du Général de Gaulle pour une soirée en mode comédies musicales !

Damien Sargue (Les Rois du Monde), Gwendal Marimoutou (Résiste), Priscilla Betti (Flashdance), Merwan Rim (Le Roi Soleil), Ginie Line (Les 10 commandements), Cécilia Cara (Roméo et Juliette) et Alexis Loizon (Footloose, Grease…), l’occasion de (re)découvrir ces grands classiques !

Un événement gratuit et ouvert à tous ! .

Place du Général de Gaulle Pecquencourt 59146 Nord Hauts-de-France +33 3 27 94 49 80 mairie@pecquencourt.fr

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English :

The 2026 Musical Summer Tour is coming to Pecquencourt on Saturday, August 29, at Place du Général de Gaulle for a special concert!

L’événement Summer Tour Les Comédies Musicales Pecquencourt a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent