Summer Yoga Capbreton mercredi 16 juillet 2025.

Summer Yoga

Plage Santocha Haut de la dune Capbreton Landes

« Offrez-vous une parenthèse de douceur au bord de l’océan »

Venez vivre une expérience unique où le souffle se mêle au bruit des vagues et où chaque mouvement se synchronise avec la nature.

Cette séance, accessible à tous niveaux, vous invite à vous reconnecter à votre corps, à votre respiration et à l'instant présent.

Venez vivre une expérience unique où le souffle se mêle au bruit des vagues et où chaque mouvement se synchronise avec la nature.

Cette séance, accessible à tous niveaux, vous invite à vous reconnecter à votre corps, à votre respiration et à l’instant présent. .

Plage Santocha Haut de la dune Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

English :

« Treat yourself to a gentle interlude by the ocean »

Come and enjoy a unique experience where breath mingles with the sound of the waves and every movement is synchronized with nature.

This session, accessible to all levels, invites you to reconnect with your body, your breathing and the present moment.

German : Summer Yoga

« Gönnen Sie sich eine sanfte Auszeit am Rande des Ozeans »

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung, bei der sich der Atem mit dem Rauschen der Wellen vermischt und jede Bewegung mit der Natur synchronisiert wird.

Diese Sitzung, die für alle Niveaus geeignet ist, lädt Sie ein, sich wieder mit Ihrem Körper, Ihrer Atmung und dem gegenwärtigen Moment zu verbinden.

Italiano :

« Concedetevi una dolce parentesi in riva all’oceano »

Venite a vivere un’esperienza unica in cui il vostro respiro si fonde con il suono delle onde e ogni movimento è sincronizzato con la natura.

Questa sessione, accessibile a tutti i livelli, vi invita a riconnettervi con il vostro corpo, il vostro respiro e il momento presente.

Espanol : Summer Yoga

« Regálese un suave interludio junto al océano »

Venga a disfrutar de una experiencia única en la que su respiración se mezcla con el sonido de las olas y cada movimiento se sincroniza con la naturaleza.

Esta sesión, accesible a todos los niveles, le invita a reconectar con su cuerpo, su respiración y el momento presente.

