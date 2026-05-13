Summertime Voce Vita Salle des Maréchaux Avallon

Avallon

Summertime Voce Vita

Salle des Maréchaux 37 grand rue Aristide Briand Avallon Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Ensemble vocal de jazz. Direction Jean-Christophe Hurtaud Contrebasse Guillaume Badoil Percussions Ciaran Kerrigan Guitare Lemy .

Salle des Maréchaux 37 grand rue Aristide Briand Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 28 98 32 lespetitschemins21@gmail.com

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English : Summertime Voce Vita

L’événement Summertime Voce Vita Avallon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay