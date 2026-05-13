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Summertime Voce Vita Salle des Maréchaux Avallon

Summertime Voce Vita Salle des Maréchaux Avallon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle des Maréchaux

Adresse : 37 grand rue Aristide Briand

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Avallon

Summertime Voce Vita

Salle des Maréchaux 37 grand rue Aristide Briand Avallon Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Ensemble vocal de jazz. Direction Jean-Christophe Hurtaud Contrebasse Guillaume Badoil Percussions Ciaran Kerrigan Guitare Lemy   .

Salle des Maréchaux 37 grand rue Aristide Briand Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 28 98 32  lespetitschemins21@gmail.com

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English : Summertime Voce Vita

L’événement Summertime Voce Vita Avallon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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