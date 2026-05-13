Summertime Voce Vita Salle des Maréchaux Avallon
Summertime Voce Vita Salle des Maréchaux Avallon samedi 6 juin 2026.
Avallon
Summertime Voce Vita
Salle des Maréchaux 37 grand rue Aristide Briand Avallon Yonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Ensemble vocal de jazz. Direction Jean-Christophe Hurtaud Contrebasse Guillaume Badoil Percussions Ciaran Kerrigan Guitare Lemy .
Salle des Maréchaux 37 grand rue Aristide Briand Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 28 98 32 lespetitschemins21@gmail.com
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English : Summertime Voce Vita
L’événement Summertime Voce Vita Avallon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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