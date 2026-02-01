SUN fête ses 30 ans ! SUN Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-28 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Entrée libre, ateliers gratuits sur inscription Entrée libre, ateliers gratuits sur inscription Tout public

À l’occasion de ses 30 ans, SUN ouvre les portes de son studio nantais.Dès 10h, des bénévoles et membres de l’équipe seront présents pour raconter le fonctionnement de la radio, guider des visites et mener des ateliers de découverte de la radio, du mix et de création d’une pochette de disque (sur inscription).À partir de 15h, place au direct pour une émission spéciale avec une rencontre radiophonique inédite entre Flammes et Paillettes et Kesketa dans l’bide.Rendez-vous ensuite au Lieu Unique, à partir de 20h, pour un grand quiz des 30 ans mais surtout de la musique avec Keysuna, No Sex Last Night et la sélection du SUN Electro Social Club : Princ3kx. Les ateliers au programme :10h – 12h : deux sessions d’atelier radio pour les enfants à 10 et 11h (sur inscription)13h et 14h : deux sessions d’atelier d’initiation au mix pour les enfants Tknøgen et Galgish (sur inscription)14h : atelier de création d’une pochette de disque avec Mythic Cover (sur inscription)>> Cette pochette de disque illustrera la playlist des 30 ans de SUN. Vous avez découvert un morceau grâce à SUN ? Une musique vous fait particulièrement penser à la radio ? Ecrivez-nous, ce titre se retrouvera peut-être dans la playlist des 30 ans. Place au direct !15h – 17h : émission en direct avec Flammes et Paillettes et Kesketa dans l’bide.>> Les micros seront ouverts pendant cette émission ! Vous avez un projet musical ? Solo ou en groupe ? Ecrivez-nous, glissez-y des vidéos ou du son et tentez de participer à cette émission spéciale. La suite au LIEU UNIQUE, Quai Ferdinand-Favre, à partir de 20h :KEYSUNA : Autrice-compositrice-interprète, Keysuna est une artiste Neo Soul nantaise. Reçue dans un SUN Music Addict en 2023, Keysuna a depuis fait du chemin et sorti Bounds, son premier album fin 2025.NO SEX LAST NIGHT : Un duo qui compose pour mieux oublier ses pseudo-problèmes de zoomers, racontés dans un français presque naïf.PRINC3KX – la sélection du SUN Electro Social Club : Figure montante de la scène électronique, entre introspection et énergie du dancefloor, c’est à Prince3kx que l’on confie les clés de la fin de soirée.

SUN Nantes

