SUN, Grandma’s Ashes La Vapeur Dijon

SUN, Grandma’s Ashes

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Préparez-vous à vivre une expérience sonore pas comme les autres SUN et sa “Brutal Pop” mêlent hymnes pop à la Pink et lourdeur à la Gojira pour un son électrisant et inattendu. Voix intrépide de l’ère moderne, elle fusionne hooks pop, riffs fulgurants et brutalité. Énergie implacable, genre défié son live est brut, inoubliable.

Grandma’s Ashes FR

Grandma’s Ashes, trio rock incandescent, revient avec BRUXISM, nouvel album attendu le 17 oct. 2025. Sur scène, leur show percutant mêle énergie brute, voix puissantes et message engagé. Entre new wave et grunge, elles dénoncent un quotidien violent avec une poésie féministe et éco-anxieuse qui marque leur génération. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

