SUN SHIP QUARTET Marsillargues

Dimanche 8 février 2026 à 19h JAZZ+JAM #25

Réservations par SMS 06 14 40 20 06

Entrée 12€*/ 6€* TR (jammeurs/jammeuses, -de 25 ans, demandeurs d’emploi).

Sono, batterie, clavier, amplis sur place.

Buvette, petite restauration.

Salle Jean-Claude Carrière, 4 bd Victor Hugo, 34590 Marsilllargues

Sun Ship est un quartet acoustique.

Étienne Déconfin, piano

Julien Chignier, saxophone

François Gallix, contrebasse

Stéphane Foucher, batterie

Du jazz travaillé, retravaillé, joué et rejoué encore, et habité des années durant, dans ces chaudières que sont les clubs de Lyon ou de Mâcon, où ces quatre musiciens d’exception ont grandi, se sont rencontrés et ont forgé leur style et leur son.

Un son large, dynamique, inspiré et libre, puisant largement à la source de John Coltrane — en une décennie à peine, Coltrane a révolutionné le jazz en intégrant aux fulgurances du bebop les sonorités modales de l’orient, une extraordinaire recherche harmonique, rythmique et formelle portée par un engagement total.

Si cette esthétique n’est pas le seul point d’ancrage du Sun Ship quartet, elle est centrale on l’entend à l’œuvre lorsqu’ils revisitent un standard, exposent un antique gospel ou présentent leurs propres compositions…

De ces quatre brillants musiciens, trois se sont installés dans un coin de l’Ardèche, où ils composent, jouent, élaborent leur musique — en toute liberté.

Venez découvrir ce groupe fusionnel au souffle puissant !

*L’heure du loup est contrainte d’augmenter un peu les prix d’entrée, inchangés depuis 4 ans, à 12€ en plein tarif et 6€ en tarif réduit, car l’aide d’État qui nous aidait à payer une partie des charges des salaires des artistes a disparu, quoiqu’en dise le gouvernement avec une mauvaise foi désarmante. Nous ne pouvons réduire des salaires déjà très serrés, et nous devons rester à l’équilibre pour pouvoir continuer notre action… .

4 Boulevard Victor Hugo Marsillargues 34590 Hérault Occitanie +33 6 14 40 20 06

English :

Sunday February 8, 2026 at 7pm: JAZZ+JAM #25

Reservations by SMS: 06 14 40 20 06

Admission 12?*/ 6?* TR (jammers, under 25s, unemployed).

Sound system, drums, keyboard, amps on site.

Refreshment bar, snacks.

Salle Jean-Claude Carrière, 4 bd Victor Hugo, 34590 Marsilllargues

